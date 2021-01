- Wie wir die Krise mit Humor nehmen können

Seit fast einem Jahr hält die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff. Da verlässt einem schon mal der Mut oder auch der Humor. Comedian Eckart von Hirschhausen gibt im Interview Tipps, wie sich die Krise mit Humor meistern lässt.

Die Corona-Pandemie betrifft jeden auf ihre spezifische Art und Weise. Viele Menschen belastet sie sehr. Wie soll man da positiv bleiben? Eckhart von Hirschhausen ist Fernsehmoderator - aber eben auch Arzt und Buch-Autor und Gründer der Stiftung "Humor hilft Heilen".

Sein Tipp: Radikale Akzeptanz. "Erst mal akzeptieren, was ist und nicht sehr viel Zeit und psychische Energie damit zu vertun, gegen Dinge zu sein, die man grade nicht ändern kann."

Hirschhausen kann verstehen, wenn viele Menschen auch durch die Berichterstattung in den Medien das Gefühl hätten, sie seien "der einzige Depp, der sich an dir Regeln hält und alle anderen haben Party. Das war nie so und ist auch im Moment nicht so. Die allermeisten Menschen in Deutschland sind sehr vernünftig." Deswegen rät er zur Reduzierung des Medienkonsums – und zur Konzentration auf Quellen, die vertrauenswürdig seine, wie beispielsweise das Robert-Koch-Institut.