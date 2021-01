- Sturm auf das Kapitol: "Ein trauriger Höhepunkt"

Randalierende Trump-Anhänger sind am Mittwoch in das Kapitol, eingedrungen. Ein trauriger Höhepunkt lange abzusehender Entwicklungen, sagt David Deißner, Geschäftsführer der Atlantik-Brücke.

Der Sturm auf das Kapitol-Gebäude, den Sitz des US-Parlaments, am Mittwochabend sei ein trauriger Höhepunkt gewesen, sagt David Deißner, Geschäftsführer der Atlantik-Brücke für deutsch-amerikanische Freundschaft. Diese Entwicklung habe sich seit Jahren abgezeichnet. Es habe eine gezielte Mobilisierung, eine gezielte Anstachelung insbesondere der rechten Wählerschaft stattgefunden.

Im Senat sei dieser Weckruf aber schon bei einigen angekommen. Auch viele Republikaner würden sich von den Ereignissen distanzieren, sagt Deißner. "Sicherlich ist es nicht so, dass damit Ruhe in der Bevölkerung einkehrt."

Nun müssten tiefe Wunden in der Bevölkerung geheilt werden, sagt der USA-Experte. "Eine ganz, ganz große und schwierige Aufgabe des neuen Präsidenten Joe Biden", so Deißner. Dennoch sei er hoffnungsvoll, dass im politischen Washington und auch in großen Teilen der Bevölkerung Einigkeit herrschen könnte.