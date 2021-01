- "Die Republikaner könnten ihre Sperrmehrheit verlieren"

imago images / The Photo Access / ZUMA Wire

Bei den Stichwahlen um zwei Senatsmandate im US-Bundesstaat Georgia haben die Demokraten die Nase leicht vorn. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, hätten die Demokraten in Zukunft mehr legislative Handhabe, erklärt Politologe Thomas Jäger

Die Stichwahl in US-Bundesstaat Georgia um die beiden letzten Senatssitze könnte im kompletten Sieg der Demokraten enden: Raphael Warnock hat bereits gewonnen, Jon Ossoff führt nach der Auszählung beinahe aller Stimmen mit einer knappen Mehrheit.

Bliebe es dabei, hätten die Demokraten die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Damit würden die Republikaner ihre Sperrmehrheit im Senat verlieren, sagt Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln.

Bessere Chancen für Demokraten

Um Gesetze in den USA zu verabschieden, muss sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus zustimmen. "Bisher war eben eine Kammer in der Hand der Republikaner. Wenn sich das ändert, dann haben die Demokraten bessere Möglichkeiten Gesetze durchzusetzen", so Jäger.

Doch die Ergebnisse seien wohl beim Kandidaten Raphael Warnock als auch bei Jon Ossoff äußert knapp. Das könnte dazu führen, dass die Wählerschaft der Republikaner weiterhin an "das Märchen vom Wahlklau" glaubt, sagt der Politologe.