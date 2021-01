picture-alliance | Doris Spiekermann-Klaas TSP Bild: picture-alliance | Doris Spiekermann-Klaas TSP

Mi 06.01.2021 | 10:05 | Interviews

- Giffey (SPD): "Müssen den Januar durchstehen"

2021 stehen Wahlen im Berliner Abgeordnetenhaus an. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will neue Regierende Bürgermeisterin werden. Wie sie das schaffen will und was sie für die Hauptstadt plant, fragen wir sie im Interview.