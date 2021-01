- IHK: "Wir brauchen eine schnelle Auszahlungspolitik"

Wenn nichts sehr Überraschendes geschieht, wird der Lockdown bis Ende Januar verlängern. Aus Sicht der Berliner Unternehmen, sagt IHK-Präsidentin Beatrice Kramm, sei das - wenn auch alternativlos - "eine Katastrophe". Deswegen brauche es Geld - und das schnell.



Am Dienstag beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Länder-Regierungschefs darüber, wie es mit den Corona-Maßnahmen in Deutschland weitergeht. Es scheint beschlossene Sache zu sein, dass der Lockdown verlängert wird – vermutlich bis Ende Januar.

Was bedeutet das für die Unternehmen in Berlin? Beatrice Kramm ist die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer. Sie sagt: "Der Lockdown an sich ist für die betroffenen Unternehmen eine Katastrophe. […] Nichtsdestotrotz befürchte ich, dass diese Verlängerung des Lockdowns auch alternativlos ist. Denn wir haben ja gesehen, dass ein Teil-Lockdown nicht die gewünschte Wirkung gebracht hat – und Wirtschaft lässt sich nicht an- und ausknipsen."

Um Unternehmen zu retten, brauche es Geld – und das schnell, so Kramm: "Es nützen keine Hilfen, die man zwar beantragen kann, wo dann aber kein Geld fließt. Wir brauchen [Hilfe] für die Unternehmen, die kein Geld bekommen, das sind die, die 'erst' vom Lockdown am 16. Dezember betroffen sind, die kriegen keine Dezember-Hilfe. Wir brauchen innovative Lösungen für einzelne Unternehmen, wir brauchen Ausnahmeregelungen. Und wir brauchen eine schnelle Auszahlungspolitik."