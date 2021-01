- Wie kommen ältere Menschen an Ihre Corona- Impfung?

Seit Montag können sich in Berlin auch über 90-Jährige impfen lassen, die zu Hause wohnen. 2500 Menschen wurden schriftlich eingeladen - die können dann gratis mit dem Taxi in ein Impfzentrum fahren. Doch für viele ältere Menschen ist das eine große Herausforderung.

Gabriele Schlimper ist die Chefin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, vertritt also viele Pflegeheime und Pflegedienste. Sie sieht die Hürden, weiß aber auch, dass es eine andere Möglichkeit momentan nicht gibt: "Eine andere Möglichkeit – beispielsweise mit Hausbesuchen – wäre schwierig gewesen, weil der Impfstoff so knapp ist."

Wäre ausreichend Impfstoff da, hätte man die Pflegedienste mit der Impfung bei den Menschen zu Hause beauftragen können. Doch: "Wir haben halt beim Impfstoff zur Zeit eine klassische Mangelwirtschaft – und da muss man sehen, was geht."

Auch die Anmeldung per Internet ist für viele Menschen über 90 nicht realistisch. Deswegen gebe es auch die Möglichkeit, sich per Telefon anzumelden, so Schlimper. Viele der Betroffenen bräuchten jedoch auch dabei Hilfe: "Ich gehe davon aus, dass sehr viele Menschen in Berlin, die über 90 sind, in irgendeiner Versorgungsstruktur drin sind. […] Und diese Unterstützung muss natürlich da sein, die Terminbuchung online oder über Telefon zu organisieren."