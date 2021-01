imago images / Michael Schick Bild: imago images / Michael Schick

Di 05.01.2021 | 12:45 | Interviews

- "Wenig Impf-Bereitschaft beim Pflegepersonal"

Seit einer Woche sind in Berlin die mobilen Impfteams unterwegs. Die Pflegeheime sind gut vorbereitet. Ein Problem gibt es aber: "Bedauerlicherweise lehnen doch eine ganze Menge an Pflegern eine Impfung ab", sagt Bettina Gaber. Sie ist als Ärztin in den Teams unterwegs.