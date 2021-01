- Landeselternausschuss fordert Teilöffnung der Schulen

Ist eine Rückker von Schülerinnen und Schülern an die Schulen angesichts der aktuellen Infektionszahlen sinnvoll? Darüber berät heute die Kultusministerkonferenz. Norman Heise vom Berliner Landeselternausschuss plädiert im Inforadio für einen Mix aus Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause.



Der Berliner Landeselternausschuss hat eine Teilöffnung der Schulen gefordert. Elternsprecher Norman Heise plädierte im Inforadio für eine Kombination aus schulisch angeleitetem Lernen zu Hause und Präsenzunterricht.

"Das bedeutet für die Grundschulen, dass die Kindertäglich drei Stunden Unterricht haben, zweieinhalb Stunden betreut werden und für die weiterführenden Schulen, also ab Klasse 7, bedeutet das, dass die Kinder in AB-Tagen oder AB-Wochen zur Schule kommen. Das heißt also 50 Prozent Präsenz, 50 Prozent schulisch angeleitetes Lernen zu Hause im Mix", so Heise.

Bildungsministerin Anja Karliczek geht ebenfalls nicht davon aus, dass es schnell wieder Präsenzunterricht für alle Schüler geben kann. Das sei wegen der Infektionszahlen derzeit nicht vorstellbar, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Die Kultusminister der Länder beraten heute darüber, ob die Schulen nach dem 10. Januar weiter geschlossen bleiben sollen.