- Nonnemacher: Impfungen in Brandenburg laufen langsam an

In Brandenburg sind bisher etwas mehr als 3.300 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Das hat die brandenburgische Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher im Inforadio mitgeteilt. Sie räumte ein, dass die Impf-Kampagne erst langsam anläuft:

"Wir müssen natürlich sehen: Wir haben im Moment erstmal begrenzte Mengen Impfstoff zur Verfügung und können von daher auch erst peu à peu hochfahren. Ich denke aber, dass das im Laufe des Januars deutlich mehr wird. Wir erwarten ja auch, dass möglicherweise Ende dieser Woche die europäische Zulassungsbehörde den nächsten Impfstoff zulässt."

Zurückhaltend äußerte sich Nonnemacher zur Kritik, es sei nicht genug Impfstoff bestellt worden: "Es wäre immer besser, wenn alles mehr wäre und schneller (...) Aber wir müssen doch auch sehen: Es ist in einer Rekordzeit gelungen (...) einen gut wirksamen Impfstoff herzustellen. (...) Und das, ohne dass an den wissenschaftlichen Standards und an den Anforderungen an Prüfungen und Sicherheit Abstriche gemacht worden sind. (...) Das ist eine hervorragende Leistung der internationalen Forschungsgemeinschaft."

In Brandenburg können ab heute Termine für Impfungen gegen das Coronavirus vereinbart werden. Impfungen gibt es zunächst für über 80-Jährige, die Zuhause leben. Die Hotline der kassenärztlichen Vereinigungen ist kostenfrei. Die Nummer lautet 116 117.