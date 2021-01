- Berlin und Brandenburg: Wie das Impfen abläuft

Auch in Brandenburg wird bisher nur ein kleiner Kreis der Bevölkerung geimpft: Hier haben aber auch schon Seniorinnen und Senioren, die noch Zuhause leben, ab 80 Jahren einen Anspruch auf eine Impfung. In Brandenburg können bisher nur telefonisch Termine vereinbart werden: 11 6 11 7 (ohne Vorwahl).

Ab Dienstag eröffnen in Brandenburg die ersten Impfzentren in Cottbus und in Potsdam. Weitere Informationen gibt es hier: brandenburg-impft.de

Ob es Fahrdienste zu den Impfzentren geben wird, ist in Brandenburg noch offen.