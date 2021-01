- Impfzentrum in Berlin wieder offen

In der Arena in Berlin-Treptow ist nach mehrtägiger Pause das Impfzentrum wieder geöffnet. Dort sollen sich über 90-Jährige und vor allem Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen impfen lassen.

Der Projektleiter des Zentrums, Detlef Cwojdzinski, sagte im Inforadio, man habe diese Woche für jeden Tag 600 Impfdosen eingeplant. Wenn alle Impfzentren geöffnet sind, könnten aber noch deutlich mehr Menschen pro Tag geimpft werden:

"Die planerische Zahl, ohne dass wir das ausprobiert hätten, liegt in allen sechs Impfzentren bei 20 000 Personen. Ob die dann tatsächlich auch erreicht wird, das ist ja von gewissen Rahmenbedingungen abhängig. Aber das ist zumindest unsere Planung, darauf bereiten wir uns vor und müssen schauen, wie sich das entwickelt."

In Berlin und Brandenburg werden seit Montag die Impfungen gegen das Corona-Virus verstärkt. In Brandenburg können über-80-Jährige per Telefon Impf-Termine vereinbaren. Die kostenlose Hotline lautet 116 117.