Müllfahrer: "Es fällt viel mehr Verpackungsmüll an"

Ohne sie würden die Tonnen in kürzester Zeit überquellen - die Mitarbeitenden der Müllabfuhr sind extrem systemrelevant. Weil die meisten in der Pandemie zu Hause essen und mehr Pakete bestellen, gibt es mehr Müll, berichtet der Müllwagenfahrer Marko Fuhrich.



Er bekomme viel Lob und Anerkennung für seine Arbeit von den Berlinerinnen und Berlinern, berichtet Fuhrich. "Ich weiß, dass unsere Branche eine wichtige Branche ist," sagt der Müllwagenfahrer.

Mehr Verpackungsmüll und zugeparkte Straßen

Durch den Lockdown falle viel mehr Verpackungsmüll an, weil die Menschen zu Hause essen und statt einzukaufen Pakete bestellen, so Fuhrich. Auf den Mülltonnen bildeten sich oft Berge. Auch das Rangieren mit dem Müllwagen sei in oft zugeparkten Straßen schwieriger geworden. "Unsere schwierigsten Ecken sind die Kreuzungen", sagt Fuhrich. Wenn dort illegal Autos parkten, komme der Müllwagen kaum durch.