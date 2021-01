picture alliance/dpa/XinHua Bild: picture alliance/dpa/XinHua

Sa 02.01.2021 | 08:04 | Interviews

- Währungsreform auf Kuba: "Operation am offenen Herzen"

Durch die Abschaffung der Doppelwährung will die kommunistische Führung auf Kuba zum Jahreswechsel die Wirtschaft in Schwung bringen. Der Schritt werde viele Produkte teurer machen und Staatsbetriebe in die roten Zahlen bringen, sagt der Kuba-Experte Bert Hoffmann.