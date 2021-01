- Asselborn: EU muss Recht auf Impfung garantieren

picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Virginia Mayo

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn würdigt die deutschen Bemühungen während der EU-Ratspräsidentschaft. In der Pandemie sei die Kommunikation zwischen den Regierungen eingeschränkt gewesen. Die wichtigste Aufgabe bleibe der Kampf um demokratsiche Werte.



Die Europäische Union sei in der Pflicht, all ihren Bürgern ein Recht auf die Corona-Impfung zu garantieren, so Asselborn. Er habe da auch keine großen Bedenken, weil immer mehr Impfstoffe zugelassen würden. Die EU-Kommission habe hier viel getan, etwa mit den gemeinsamen Impfstoff-Bestellungen.

"Wir sehen uns nicht, wir hören uns nicht"

Die europäische Corona-Politik bewertet Asselborn kritisch. Nach Ausbruch der Pandemie habe es mit Grenzschließungen nationale Reflexe gegeben. Dies habe viele Menschen sehr betrübt. Unter deutscher Ratspräsidentschaft seien diese nationalen Reflexe korrigiert worden. "Glücklicherweise sind wir davon weg", sagt Asselborn.



Die Kommunikation zwischen den EU-Staaten sei gegenwärtig durch die Pandemie eingeschränkt. Videoschalten seien kein vollständiger Ersatz für gemeinsame Beratungen an einem Ort. "Wir sehen uns nicht, wir hören uns nicht, Interaktion ist sehr schwierig." Dennoch habe die deutsche Ratspräsidentschaft unter erschwerten Bedingungen vieles geschafft - etwa die Aufstellung des EU-Haushalts und die Einführung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Der Kampf um die demokratischen Werte bleibe auch in Zukunft in die wichtigste Aufgabe der Europäischen Union.