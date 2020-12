- Slowik: "Es geht darum, Ansammlungen zu verhindern"

In Berlin bereiten sich Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot auf den Jahreswechsel vor. Trotz Verbots könnten kleinere Demonstrationen nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Eskalation rechne sie aber nicht, sagt Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik.

Die Einsatzkräfte seien für die Silvesternacht gut aufgestellt, so Slowik. Zentrale Aufgabe sei in diesem Jahr der Infektionsschutz. "Wir wollen Ansammlungen verhindern, um in dieser zugespitzten Situation einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern."

Unerlaubte Demonstrationen möglich

Slowik betonte, dazu gehörten verschiedene Aufgabenfelder. "Das ist, die vielleicht immer noch denkbaren, auch unerlaubten Versammlungen zu unterbinden, seien es Querdenker oder Menschen aus dem linksextremistischen Bereich." Es gebe Aufrufe im Internet zu unerlaubten Demonstrationen, sagte Slowik. Dafür sei die Polizei aber gewappnet.



Man habe aber auch die Silvesterübertragung am Brandenburger Tor und das Regierungsviertel im Auge, ergänzte Slowik: "Es lohnt nicht, zum Brandenburger Tor zu kommen, das ist weiträumig abgesperrt."

Bußgelder bis 1.000 Euro

Die Polizei werde außerdem die 56 Böller-Verbotszonen kontrollieren und bei illegalen Partys einschreiten. Beteiligte müssten mit Bußgeldern bis zu 1.000 Euro rechnen, so Slowik. Sie gehe aber in diesem Jahr nicht von einer erhöhten Aggression gegenüber den Einsatzkräften aus, sagte Slowik. "Wir haben einen großen Teil der Berlinerinnen und Berliner, die vernünftig sind und zuhause zu fünft feiern.“



Die Polizeipräsidentin hält die Corona-Einschränkungen des Senats für die Silvesternacht insgesamt für verhältnismäßig. Man habe Augenmaß beweisen wollen, sagte Slowik. Jeder könne sich im Internet informieren, wo geböllert werden darf und wo nicht.