- "Menschen haben auch ein Bedürfnis nach Ablenkung"

Die große Silvesterparty am Brandenburger Tor fällt 2020 aus. Doch das ZDF will trotzdem eine Fernsehshow übertragen, ganz ohne Publikum. Man habe die letzten Monate üben können, wie so etwas gut funktioniert, sagte einer der Moderatoren, Johannes B. Kerner.