- Noack (KVBB): "Das Impfen hat jetzt Priorität"

Mit dem Impfstart in Brandenburg Anfang Januar 2021 würden mehr Ärztinnen und Ärzte gebraucht, die die Impfung durchführen, so Noack. Dadurch werde dann die Regelversorgung an jenen Tagen nicht bestehen, an den die Ärztinnen und Ärzte außer Haus sind. Durch gutes Praxismanagement ließe sich dies aber bewerkstelligen. Noack warb zudem um Verständnis bei den Patientinnen und Patienten, dass das Impfen derzeit Vorrang genieße.

KVBB rechnet mit großer Nachfrage nach Impf-Terminen

Das Callcenter zur Terminvergabe in Brandenburg öffnet am 4. Januar, so Noack. Erreichbar ist es unter der Hotline 116 117. Am Folgetag werden dann zwei Impfzentren - eines in Cottbus sowie in Potsdam - eröffnet. Am Anfang rechnet der KVBB-Vorstand mit einem Andrang von Terminbuchungen.





Brandenburg folgt Regelung zur Impf-Priorisierung



Bei der Vergabe der Impfdosen hielte man sich in Brandenburg an die Impf-Priorisierung des Bundesgesundheitsministeriums. Noack schätzt aber, dass der Übergang zwischen den Gruppen fließend sein wird. Er wies darauf hin, dass sich Bürgerinnen und Bürger auch in den Medien über die Impfkampagne informieren sollen.