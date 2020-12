dpa Bild: dpa

Mi 30.12.2020 | 07:05 | Interviews

- Geisel: "Wir dürfen die Dialogfähigkeit nicht verlieren"

Weil über den Jahreswechsel Versammlungen in Berlin verboten sind, sind am Mittwoch noch einmal mehrere Demonstrationen von Corona-Skeptikern sowie Gegendemonstrationen geplant. Man müsse weiter versuchen, die Kritiker der Beschränkungen zu überzeugen, so Innensenator Andreas Geisel (SPD).