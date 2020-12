- EU-China-Investitionsabkommen besiegelt

Für das Investitionsabkommen zwischen der EU und China gibt es aus der deutschen Wirtschaft verhaltenen Applaus, im Europa-Parlament wird hingegen die Stirn gerunzelt. ARD-China-Expertin Ruth Kirchner erklärt, was das Abkommen beinhaltet und warum es teils umstritten ist.



Bei dem Abkommen handele es sich um ein Investitions- und kein Freihandelsabkommen. Das Abkommen schaffe nun gemeinsame Regeln für Investitionen und Wettbewerb auf beiden Seiten. Insgesamt haben die Verhandlungen sieben Jahre in Anspruch genommen und der Vertrag soll Dutzende bilaterale Verträge ersetzen, so Kirchner.





Vorwurf der Zwangsarbeit in China



Europa erhoffe sich, künftig auch in Bereiche wie den Dienstleistungs- und Finanzsektor, in die Elektromobilität, aber auch in Versicherungen investieren zu können. Dabei soll für Europa der Joint-Venture-Zwang entfallen. Aber: Die öffentliche Beschaffung, bei der sich europäische Unternehmen benachteiligt fühlen, ist ausgeklammert worden. Ebenso hat sich die Forderung nach freien chinesischen Gewerkschaften nicht durchsetzen können. Ein weiterer schwerer Vorwurf ist der Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, beispielsweise Uiguren oder Tibeterinnen, so Kirchner.



Insgesamt sei das Abkommen nicht sonderlich stark, doch es sei - so Experten - besser als gar kein Abkommen mit China.