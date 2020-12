- Impfzentrum bis Sonntag zu: Kalayci kritisiert Bundesregierung

Berlins erstes Corona-Impfzentrum ist mit viel Elan eröffnet worden - und soll nun doch wieder kurzfristig schließen. Der Grund: fehlender Impfstoff. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) äußert sich enttäuscht und kritisiert die Verteilung des Impfstoffs durch die Bundesregierung.



Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci kritisiert die Bundesregierung für ihre Koordination bei der Verteilung des Corona-Impfstoffes. Es fehle an Impfstoff; deshalb seien die Berliner Impfzentren nicht im Vollbetrieb, erklärte Kalayci im Inforadio. Für Berlin seien dieses Jahr knapp 59.000 Impfdosen zugesagt. Das reiche gerade einmal dafür, die Heimbewohner impfen zu können.

Zudem sei unklar, wann wieviel Impfstoff geliefert werde: "Wir wissen noch nicht mal: Kommt der Impfstoff jetzt Montag oder Sonntag? Und das ist natürlich für die Planung ungemein wichtig, für das Buchen von Terminen. Wir sind alle enttäuscht über die geringen Mengen. Es sind bundesweit sehr hohe Verträge abgeschlossen worden, also das heißt, an der Gesamtmenge wird es nicht liegen. Aber es ist jetzt ein Zeitfaktor."

Am Dienstag war bekannt geworden, dass das Impfzentrum in der Arena-Halle in Berlin-Treptow über den Jahreswechsel nicht in Betrieb sein wird. Es bleibt von Donnerstag bis einschließlich Sonntag geschlossen.