dpa/ Emrah Gurel Bild: dpa/ Emrah Gurel

Di 29.12.2020 | 15:25 | Interviews

- Spanien plant Corona-Impfregister

Auch in Spanien wird derzeit anhand eines Impfplans gegen das Coronavirus immunisiert - die Aufforderung kommt per Einladung. Wer dieser nicht folgt, soll in einem Register erfasst werden, das auch europäischen Partnern zur Verfügung gestellt werden soll. Über die Hintergründe berichtet Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth.