- Pfarrerin nach Corona-Jahr: "Verwurzelung vor Ort ist ein Schatz"

Pfarrerin Claudia Scheufele war mit ihrer Gemeinde in Berlin-Rahnsdorf das ganze Corona-Jahr 2020 über aktiv und hat den Kontakt mit Besuchen am Gartenzaun, Briefen und einer "Weihnachtskarawane" beibehalten. Fürs nächste Jahr wünscht sie sich: "Zu schauen: Was hat sich bewährt?"



Für Claudia Scheufele, Pfarrerin in Berlin-Rahnsdorf, hat das Corona-Jahr 2020 auch etwas Positives. "Die Verwurzelung vor Ort hat sich als besonderer Schatz bewährt", sagt sie. Das unterstreicht sie mit dem Wunsch für 2021, die evangelische Kirche solle sich die Zeit nehmen, zu schauen: "Was hat sich bewährt?" Sie selbst schreibe ein Corona-Tagebuch mit allem, was gut war.

Viele Gottesdienste unter freiem Himmel



Das Jahr habe sie mit ihrer Gemeinde überbrückt, indem viele Gottesdienste draußen stattfanden. Sogar Gesang sei so möglich gewesen. Hinzu kamen "Besuche am Gartenzaun", so Scheufele. Und Briefe habe sie geschrieben, etwa an einsame Senioren.

Eine Kirche auf Rädern für Weihnachten



Für die Weihnachtstage habe es in Rahnsdorf eine Kirche auf Rädern gegeben. "Wir haben Weihnachten auf den Straßen und Plätzen unserer Gemeinde gefeiert", berichtet Scheufele. Das sei eine tolle Erfahrung gewesen. Dafür sei die Ladefläche eines Transporter in eine kleine Bühne mit Weihnachtsbaum und Orgel umgewandelt worden. An sechs Orten seien so etwa 550 Menschen errreicht worden, die sich an der "Weihnachtskarawane" immer gut an Abstandsregelungen gehalten hätten.