dpa Bild: dpa

Di 29.12.2020 | 09:05 | Interviews

- Tausende obdachlose Migranten in Bosnien-Herzegowina

Hunderte Flüchtlinge stecken in Bosnien-Herzegowina in Schnee und eisiger Kälte fest. Schon über Weihnachten mussten sie in einem unbeheizten Zelt übernachten. Zuvor waren sie aus der Stadt Bihac, 500 Kilometer südlich von Wien, in das nahe Lager Lipa vertrieben worden, dieses Lager aber brannte ab. Von Andrea Beer