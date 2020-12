- Alt: Uni-Austausch darf nicht zum Erliegen kommen

Nach mehr als 30 Jahren steigt Großbritannien aus dem europäischen Erasmus-Programm für Studierende aus. Das Programm sei zu teuer, so Premier Johnson. Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, bedauert die Entscheidung.



Besonders bitter sei, dass das Erasmus-Programm vielen Studierenden vom Kontinent die Möglichkeit geboten hätte, dieselben Studiengebühren wie britische Studierende zu zahlen, sagte Alt. Jetzt müssten Austausch-Studentinnen und -Studenten aus Kontinentaleuropa dieselben Uni-Gebühren aufbringen wie Gast-Studenten aus Übersee. An Spitzenuniversitäten können dies bis zu 25.000 Pfund pro Jahr werden, so Alt.







Britische Unis verlieren studentische Diversität



Britsche Unis, so Alt, gehörten in vielen Rankings regelmäßig zu den besten Universitäten der Welt. Vielen Studierenden aus Europa blieben diese nun mehr oder weniger verschlossen. Den britischen Unis wiederum wird es künftig eher an "studentischer Diversität" fehlen, so Alt. Damit mangele es an Kreativität und Forschungskraft.





Neue Formen des Austauschs mit Großbritannien denkbar



Man werde jetzt nicht einfach weitermachen und das britische Universitätssystem mitfinanzieren, so Alt. Aber "wir müssen dafür sorgen, dass der Austausch nicht zum Erliegen kommt", sagte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Denkbar seien dabei kurzzeitige Programme von einem Monat oder ein Mix aus digitalem und Präsenzunterricht.