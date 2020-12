Nach der Brexit-Einigung: Handel in der EU zu "unseren Bedingungen"

Der Brexit-Handelspakt zwischen der EU und den Briten lässt viele aufatmen. Unternehmen bleiben neue Zölle und Behinderungen an der Grenze erspart. Für David McAllister (CDU), Brexit-Beauftragter im Europäischen Parlament, ist politisch viel erreicht worden.



Das Bundeskabinett berät an diesem Montag in einer Telefonkonferenz über das Post-Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien. Nach der Einigung an Heiligabend hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt, den über 1200 Seiten langen Text intensiv zu prüfen. Sie sprach aber bereits von einem Abkommen von historischer Bedeutung.

Handel im EU-Binnenmarkt nach "unseren Bedingungen"



Der Brexit-Beauftragte des Europa-Parlaments, David McAllister, sagte, dass er das Abkommen unterstütze. Es sei gelungen, die Integrität des Binnenmarktes zu verteidigen. "Es ist uns gelungen, unsere politischen Vorgaben umzusetzen." Wer im EU-Binnenmarkt Handel treiben wolle, müsse das zu "unseren Bedingungen" tun.

Bis Ende Februar Zeit, das Abkommen zu lesen



Das Europaparlament werde jetzt bis Ende Februar Zeit haben, um das Abkommen durchzuarbeiten.