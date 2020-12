dpa Bild: dpa

Mo 28.12.2020 | 06:45 | Interviews

- Intensivpflegerin zur Corona-Situation: "Ich bin maximal erschöpft"

Die Menschen in den Krankenhäusern arbeiten am Limit. "Ich glaube, wir können das so lange nicht mehr stemmen", berichtet Anja Voigt, Intensivkrankenschwester am Klinikum Neukölln. Die Corona-Impfung sei ein Hoffnungsschimmer.