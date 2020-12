- Die Wünsche der Kinder: "Corona möge weggehen"

Das Weihnachtspostamt im Brandenburgischen Himmelpfort erreichen jedes Jahr tausende Wunschzettel aus aller Welt. Ganz oben auf den Wunschlisten stand in diesem Jahr: "Corona möge weggehen", sagt Anke Blenn, eine der fleißigen Helfer des Weihnachtsmanns.

In diesem Jahr vermelde die Weihnachtspostfiliale in Himmelfort einen Rekord: Rund 320.00 Wunschzettel aus der ganzen Welt seien bis zum Heiligabend in der Filiale angekommen, berichtet Projektleiterin Anke Blenn.

"Das zeigt uns, dass der Weihnachtsmann aus Brandenburg auch international ein Star sein muss", sagt sie. Denn die Briefe kämen aus aller Welt: Zusätzlich zu den Briefen aus Deutschland, kamen in diesem Jahr 21.000 Briefe aus 62 Ländern in Himmelpfort an.

Sorgen um den Weihnachtsmann

"Wir glauben schon – und vor allem die Engel und der Weihnachtsmann, die auch alle Briefe gelesen haben, dass die Corona-Pandemie dazu beigetragen hat, dass die Anzahl der Wunschzettel so zugenommen hat", sagt Blenn. Viele würden den besonderen Wert eines Briefes neu entdecken.

Das gesamte Thema um Corona habe eine große Rolle gespielt, sagt die Projektleiterin. Sehr, sehr viele Kinder wünschten sich: "Corona möge weggehen. Die Kinder wollen wieder in die Kita, möchten in die Schule, möchten Oma und Opa wieder besuchen." Viele Kinder hätten sich auch Sorgen um den Weihnachtsmann gemacht. "Kannst Du denn auch kommen und mir die Geschenke bringen? Musst Du dann eine Maske tragen". seien oft gestellte Fragen gewesen.