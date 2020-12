- Jemen: Lebensmittelverteilung nur noch alle zwei Monate

Der Krieg im Jemen dauert seit mehreren Jahren an. Die Menschen leiden immer noch Not und Hunger. Wie er das Land erlebt und was seine Hilfsorganisation im Jemen überhaupt noch leisten kann, erzählt Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland.



"Am Ende dieses Jahres, es ist auch das fünfte Jahr des Bürgerkrieges, geht es den Menschen im Jemen noch schlechter als es vorher war", sagt Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland. Er berichtet von Problemen, Lebensmittel und Medikamente ins Land zu bringen. "Und die humanitären Mittel, die benötigt würden, sind bei weitem von der internationalen Staatengemeinschaft nicht zur Verfügung gestellt worden."



Zentel sagt, die Menschen lebten in einem harten Umfeld und würden weiter in Armut gedrängt. Wenn er selbst im Jemen ist, belaste ihn: "Sie stehen Menschen gegenüber in Flüchtlingslagern, die jede Hoffnung verloren haben, die sie aus Verzweiflung heraus anschreien, weil sie nichts zu essen haben und auch nicht wissen, wann wieder etwas zu essen kommen wird."



Laut Zentel ist die Hilfsorganisation CARE in 13 der Provinzen tätig und erreicht so knapp 3 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln, Wasserversorgung und sanitären Maßnahmen. Hinzu komme auch die Hygieneaufklärung: "Auch im Jemen haben wir neben Cholera Corona." Es werde kaum getestet, Ärzte berichteten aber, dass viele Menschen nach einem Corona-Krankheitsverlauf sterben.

Inzwischen sei man in der Situation, dass eine Lebensmittelverteilung nur alle zwei Monate stattfinden könne. Für eine Besserung der Situation in dem Bürgerkriegsland sieht er derzeit wenig Hoffnung.: "Der Ausweg wäre Frieden", so Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland.