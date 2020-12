- Brandenburg: Mobile Impfteams schließen Vorbereitungen ab

Am 27. Dezember soll es in der Region mit dem Impfen losgehen. Lee-Jerome Schumann, Referent der DRK-Einsatzdienste im Landesverband Brandenburg erklärt, wie sich die mobilen Impfteams vorbereitet haben und wie das Impfen praktisch ablaufen wird.

Wenige Tage vor dem geplanten Corona-Impfstart schließen die mobilen Impfteams in Brandenburg ihre Vorbereitungen ab.



Der zuständige Einsatzleiter des Deutschen Roten Kreuzes, Lee-Jerome Schumann erklärt, dass letzte logistische Fragen bereits geklärt sind. Dazu gehöre, wie der Impfstoff durchgängig gekühlt werden kann. "Bei Kühlschranktemperatur ist der Impfstoff fünf Tage haltbar." Wenn der Impfstoff dann aus der Kühlbox rausgenommen wird, ist er innerhalb von sechs Stunden verimpft werden, erklärt der Schumann, der das Konzept der mobilen Impfteams in Brandenburg ausgearbeitet hat.



Im Moment würden die Bewohner von Pflegeheimen über den Impfstoff aufgeklärt und müssten Einverständniserklärungen abgeben, so Schumann. Das sei wichtig, damit der Prozess reibungslos ablaufen kann.



Im Vorfeld sind erste Probedurchläufe getestet worden. Dabei wurden die Prozesse angepasst, um sie insbesondere auf Menschen mit Demenzerkrankung anzupassen, berichtet der Referent der DRK-Einsatzdienste.