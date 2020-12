- Fall Nawalny: "Es wird lange keine Klarheit geben"

Derzeit wissen die Öffentlichkeit noch nicht einmal, was das Bundeswehrlabor im Fall Nawalny herausgefunden hat, so Rötzer. Vieles bliebe einfach unklar, weil die deutsche und die russische Regierung nicht zusammenarbeiteten, so Rötzer. Vielmehr blockierten beide Seiten eine Aufklärung, die deutsche Seite etwas mehr, sagt der Journalist.





Geringes Interesse an Aufklärung des Nawalny-Falls





Russland bestehe derzeit darauf, dass kein Strafermittlungsverfahren eingeleitet werden kann, wenn nicht klar sei, dass ein Verbrechen geschehen ist. Dafür soll Deutschland die Beweise im Fall Nawalny liefern. Beide Seiten nutzten die Spannungen auch, um nun Sanktionen zu verhängen, so der Journalist.





"Stümpertruppe" der russischen Geheimdienste?





Rötzner schließt nicht aus, dass russische Geheimdienste einen Anschlag auf Nawalny mit dem Nervengift Nowitschok verübt haben - aber was nun durch Investigativrecherchen wie zum Beispiel von "Bellingcat" herauskäme, zeige das Bild einer "Stümpertruppe". Es zeichne sich ab, dass es noch lange keine Klarheit geben wird, wer genau Alexej Nawalny vergiftet hat und dafür zur Rechenschaft gezogen wird

