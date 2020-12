- Arktis-Ölbohrung weckt politische Konflikte

Norwegen will in der arktischen Barentssee nach Öl bohren. Umweltschützer kritisieren das Vorhaben, aber auch politische Konflikte der Anrainerstaaten könnten geweckt werden, wie Michael Paul weiß. Er ist Arktis-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Die Offshore-Förderung ist teuer und ökologisch höchst umstritten, so Paul. Vor allem weil die Arktis ein höchst empfindlicher Lebensraum ist. Auch Russland hat sich in der Arktis weitere Objekte erschlossen und möchte dort Gas- und Erdölförderung forcieren.





Arktis bündelt mögliche politische Konflikte





Die Arktis ist ein Ort, der politische Konflikte schüren kann, so Paul. Zum einen könne das schmelzende Eis in der Arktis dazu führen, dass die Basislinien sich veränderten. Jene Linien, so der Arktisexperte, bestimmten wie die territorialen Grenzen der verschiedenen Anrainerstaaten gezogen würden. Überhaupt gehe der Rückgang des Eises mit der Zunahme politischer Konflikte um das Arktisgebiet einher. Hinzu kommen die ökologischen Probleme durch den Klimawandel.





USA wollen Grönland kaufen





Auch Grönland rücke nun in den Fokus - zuletzt wollte der scheidende US-Präsident Trump die Insel kaufen. Dies war nicht das erste Mal, dass die USA Grönland kaufen wollten, denn die Insel befindet sich militärisch strategisch an der Spitze der USA. Auch Russland und China haben Interesse an Grönland bekundet.