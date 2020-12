- Corona-Impfung: Projektleiter kritisiert knappe Planungszeit

Die Vorbereitungen auf die Impfungen gegen das Coronavirus laufen: Die EU-Behörde EMA will am Montag über die Impfstoffzulassung entscheiden. Ist Berlin damit startklar? Ja, sagt Impfzentren-Projektleiter Albrecht Broemme. Er kritisiert aber auch die kurze Planungszeit.



In Berlin wird der Start der Corona-Impfungen am kommenden Sonntag vorbereitet.



Der Projektleiter der sechs Berliner Impfzentren, Albrecht Broemme, sagte, dass die Zentren gerade von den Gesundheitsämtern abgenommen werden. Demnach soll zuerst die Arena in Treptow in Betrieb genommen werden. Außerdem sollen bis zu 60 mobile Impf-Teams eingesetzt werden.



Gleichzeitig kritisierte Broemme knappe Entscheidungen bei der Corona-Impfstrategie. Dadurch habe es nur sehr wenig Zeit für die Planung gegeben. "Bis vor vier Wochen haben wir nicht gewusst, wer zuerst geimpft werden würde." Die Impfverordnung kam demnach erst am Samstag auf den Tisch, "und die wäre normalerweise eine gute Planungsunterlage gewesen. Dann hätten wir die in zwei Monaten in Ruhe fertig machen können. Aber genauso lief's eben nicht", so Broemme.