- Halle vor dem Urteil: "Hoffnung auf eine andere Art der Ruhe"

Am Montag soll das Urteil im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle verkündet werden. Nach dem Anschlag habe sich Halle verändert, sagt Matthias Brenner, Intendant des Neuen Theaters: "Die Stadt hat sich zu ihrem seelischen und geistigen Reichtum bekannt."

Mit dem Urteil zum Attentat in Halle verbinde Mattihas Brenner die Hoffnung, dass eine neue Ruhe einkehrt, "wobei ich sagen muss, dass die Unruhe in Halle über das Jahr weg äußerst produktiv war". Als Abend des Attentats Videos davon umgingen, hat sich das Attentat "wie eine Tätowierung in die Seele der Stadt gebrannt."



Die Stunden danach sei es schwierig gewesen, Worte zu finden. Es sei schnell eine Mahnwache entstanden, die auch noch bestehe. "Halle hat ein falsches Image bekommen. Denn Halle ist eine zutiefst auseinadersetzungsbereite Stadt." Es gebe die Bereitschaft füreinander zu stehen, so Brenner. Nach dem Attentat sei vieles langsamer und ruhiger geworden, es habe ein kommunikatives Schweigen miteinander begonnen.



Beim Tag des offenen Denken und Handels konnten sich die Menschen etwa selbst einbringen und haben diverse Texte beigesteuert, erzählt der Intendant des Neuen Theaters. "Die Stadt hat sich verändert, die Stadt hat sich zu ihrem seelischen und geistigen Reichtum bekannt", so Matthias Brenner.