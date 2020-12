Der Attentäter von Halle hat die Höchststrafe erhalten - lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Die Stadtgesellschaft atme auf, sagt der Bürgermeister von Halle, Bernd Wiegand (SPD). Der Anschlag habe eine große Narbe hinterlassen, an der man noch lange arbeiten müsse.



Er empfinde Genugtuung über das Urteil vom Montag. "Die ganze Stadtgesellschaft atmet auf", sagt Wiegand. Sie leide noch immer an dem Attentat vom Oktober 2019.

Der Prozess habe zwar die strafrechtliche Komponente der Tat erfüllt, aber: "Die gesellschaftliche Aufarbeitung steht noch aus", sagt der Bürgermeister von Halle. "So etwas sollte in einer funktionierenden Gesellschaft nicht passieren." Zur Aufarbeitung gehöre auch, genauer hinzuschauen. Das familiäre Umfeld des Verurteilten müsse noch stärker beleuchtet werden.

Eine große Narbe im Stadtbild

Die Tat sei eine große Narbe für das Stadtbild von Halle. Dies könne man so nicht stehen lassen. "Wir werden auch deutlich machen, gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde, dass wir näher zusammengerückt sind und kein Platz für Antisemitismus ist", sagt Wiegand. So gebe es gemeinsame Veranstaltungen in und mit der jüdischen Gemeinde, der Austausch mit der Öffentlichkeit und dem Rest der Stadtgesellschaft sei verstärkt und sensibler gestaltet worden, so Wiegand.