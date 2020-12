imageBROKER/dpa/picture-alliance Bild: imageBROKER/dpa/picture-alliance

Mo 21.12.2020 | 08:45 | Interviews

- Lage am Amazonas: Wenig Hoffnung mit aktueller Regierung

In diesem Jahr wurde am Amazonas so viel Regenwald gerodet wie seit 12 Jahren nicht – also auch deutlich mehr als 2019, als die Amazonas-Brände die Schlagzeilen beherrschten. Filmemacher Nikolaus Tarouquella-Levitan hat wenig Hoffnung auf Besserung.