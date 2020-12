Barley: "Die EU hat sich in der Coronakrise solidarisch gezeigt"

Corona-Pandemie, Brexit und der Streit um Rechtsstaatlichkeit - die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hatte mit harten Herausforderungen zu kämpfen. In der Pandemie habe der Staatenbund Solidarität bewiesen, doch in der Frage der Migration gebe es keine Fortschritte. Die Vizepräsidentin im EU-Parlament, Katarina Barley (SPD), zieht Bilanz.





Sehr erfreulich sei, dass sich die Europäische Union in der Pandemie solidarisch gezeigt habe. Viele hätten aus der letzten Finanzkrise ein eher schulmeisterliches Verhalten in Erinnerung gehabt. "Da war die Erleichterung schon groß, als Deutschland und Frankreich klar gemacht haben: Nein, hier geht es wirklich um Solidarität", sagt Barley. Sehr bedauerlich sei dagegen, dass die Frage der Migration auch in der Phase der deutschen EU-Ratspräsidentschaft liegengeblieben sei.

EU-Kommisson zaghaft bei Vorgehen gegen Ungarn und Polen



Bei der Verpflichtung zur Rechtsstaatlichkeit habe sie sich eine noch schärfere Regelung gewünscht. Es sei trotzdem gut, dass es den Mechanismus nun gebe, er müsse aber auch konsequent angewendet werden. Diese Aufgabe liege vor allem bei der EU-Kommission. "Da haben wir unsere Zweifel, bisher war die Kommission sehr zaghaft, wenn es darum ging, gegen Polen und Ungarn vorzugehen", sagt die SPD-Politikerin. "In dieser Legislatur werden die Zuständigen ein bisschen ausgebremst." Auch im Parlament sei die Haltung der europäischen Abgeordneten gespalten. "Die Fides, Ungarns Orban-Partei, ist immer noch Mitglied in der Europäischen Volkspartei bei den Konservativen - das kann verstehen wer will, ich tue es wirklich nicht mehr", sagt Barley.

Ob es noch gelinge, einen Brexit-Deal mit Großbritannien abzuschließen, sei weiterhin offen. Zwar hätten britische Kolleginnen und Kollegen versichert, dass Premierminister Boris Johnson innenpolitisch einen Deal brauche, so Barley. Letztlich hänge aber alles davon ab, ob man sich in den Fragen der Fischerei, des Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitsschutzes sowie bei der Streitschlichtung einig werde oder nicht.