Fr 18.12.2020 | 15:05 | Interviews

- Corona-Lage in Rostock: "Wir haben eine ordentliche Zahl an Bußgeldern verhängt"

Rostock hat eine niedrige Zahl an Corona-Neuinfektionen: Nur 22 pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Claus Ruhe Madsen, Oberbürgermeister von Rostock, berichtet von starken Kontrollen und intensiven Testungen in der Stadt. Auch beim Impfen wolle er "Musterknabe" sein.