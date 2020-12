picture alliance / Flashpic Bild: picture alliance / Flashpic

Fr 18.12.2020

- Die Verordnung zur Impfpriorisierung tritt in Kraft

Direkt nach Weihnachten soll mit dem Impfen gegen das Coronavirus in Deutschland begonnen werden. Klar ist: Der Impfstoff wird erstmal nicht für alle reichen. Am Freitag unterzeichnet Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Impfverordnung, in der auch die Reihenfolge festgelegt ist. Angela Tesch hat die Details.