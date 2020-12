- Digitaler Unterricht: Lehrkräfte werden allein gelassen

Ausgerechnet zum Start des Homeschooling ist am Mittwoch eine digitale Lernplattform ausgefallen. Es sei peinlich, dass die Schulen nach neun Monaten Pandemie noch immer keine funktionsfähigen Systeme haben, so Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer beim Bitkom Bundesverband.



Es sei peinlich, bedauerlich und ärgerlich, dass Deutschland nach neun Monaten Pandemie nicht in der Lage sei, funktionsfähige Systeme in den Schulen einzusetzen, so Rohleder. Dabei seien diese auf dem Markt erhältlich.

Es gebe große Unterschiede zwischen den Lernplattformen und Videosystemen, sowohl in der Verfügbarkeit als auch bei den technischen Möglichkeiten und in der Nutzerfreundlichkeit, so der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands der Digitalwirtschaft.

Probleme durch strengen Datenschutz

Dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der Digitalisierung der Schulen so schlecht abschneide, liege insbesondere am stark zerklüfteten Bildungswesen aufgrund der föderalen Strukturen, so Rohleder. Zudem sei der Datenschutz in der aktuellen Situation hinderlich. In Berlin habe die Datenschutzbeauftragte Lehrkräfte angegangen, die marktübliche Plattformen für den digitalen Unterricht eingesetzt hätten, weil noch kein System für die ganze Stadt verfügbar gewesen sei. Anstatt beratend zur Seite zu stehen sei die Eigeninitiative der Lehrenden untersagt worden.

"Wir müssen dafür sorgen, dass das Schuljahr 2020/2021 für die Schülerinnen und Schüler kein verlorenes Jahr ist", sagt Rohleder. Es mache in dieser Situation keinen Sinn, dogmatisch zu sein. "Hier müssen wir nochmal überlegen, ob wir wirklich Maß und Mitte wahren, wenn wir in die Vertragsbedingungen der großen, marktüblichen Systeme reinschauen und dort dann eine fehlende Konformität mit der Datenschutzgrundverordnung sehen, die in der Praxis oft gar nicht zum Tragen kommt", so der Bitkom-Hauptgeschäftsführer.

Lehrerinnen und Lehrer allein gelassen

Es gebe viele verfügbare Möglichkeiten, doch Lehrerinnen und Lehrer würden oft allein gelassen und wüssten nicht, welche Plattformen welche Möglichkeiten böten oder was zulässig sei und was verboten. Die fehlende Infrastruktur tue ihr Übriges. "Was fehlt ist der Zugang in den Klassenräumen, eine Ausleuchtung des gesamten Gebäudes mit W-LAN", sagt Rohleder.