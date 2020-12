dpa/ Patrick Pleul Bild: dpa/ Patrick Pleul

Do 17.12.2020 | 07:05 | Interviews

- Erneuerbare Energien: "Deutschland hinkt absolut hinterher"

Der Bundestag will am Donnerstag das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beschließen. Das Gesetz reiche bei weitem nicht aus, um die deutschen Klimaziele zu erreichen und halte an bürokratischen Hürden fest, so der stellvertretenden Fraktionsvize der Grünen, Oliver Krischer.