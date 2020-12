- Bewaffnete Drohnen: "Keine Entscheidung mehr in dieser Wahlperiode"

Die SPD hat ihre Zustimmung für die Bewaffnung von Drohnen vorerst zurückgezogen. Da ein Einsatz frühestens 2022 im Raum stehe, könne die Entscheidung auch erst von der nächsten Bundesregierung getroffen werden, sagt Siemtje Möller, kommissarische verteidigungspolitische Sprecherin der SPD.



Es gebe in der SPD das Bedürfnis, die Entscheidung mit den Wahlkreisen rückzukoppeln, um in dieser wichtigen Frage die Zustimmung der Basis zu bekommen, erklärt Möller. Dies sei bisher aufgrund der Pandemie nicht möglich gewesen. Außerdem habe es das Verteidigungsministerium versäumt, den Prozess früher anzustoßen und so den nun entstandenen Zeitdruck zu verhindern, so Möller.

Einsatz frühestens 2022

In dieser Wahlperiode werde es voraussichtlich keine Entscheidung mehr in der Frage geben. Damit wolle man vermeiden, dass das Thema im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 eine Rolle spiele, so Möller. Die Drohne Heron TP sei zwar bereits geleast, sie werde sich aber frühestens 2022 in einem Einsatzszenario befinden. "Das Zeitfenster ist zwar klein, aber insgesamt ist es so, dass wir jetzt nicht unmittelbar die Heron TP zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten einsetzen", sagt die Verteidigungspolitikerin.