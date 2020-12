dpa Bild: dpa

Mi 16.12.2020 | 07:45 | Interviews

- Humboldt Forum: "Wir werden die Geschichte der Kolonialzeit erzählen"

Am Mittwoch soll das Humboldt Forum in Berlin eröffnet werden. Am Abend ist ein virtueller Rundgang geplant, am Donnerstag fällt dann der Bauzaun. Kulturstaatsministerin Monika Grütters freut sich über die digitale Eröffnung und erklärt, auch die deutsche Kolonialzeit werde dabei aufgearbeitet.