- Thomas Flierl zum Humboldt Forum: "Meine Zweifel bleiben"

Thomas Flierl, Berlins Kultursenator a.D. sagt zur Eröffnung des Humboldt Forums: "Meine Zweifel und meine Skepsis bleiben." Dennoch wolle er sich selbst davon überzeugen, wie das kulturelle Konzept in dem Gebäude realisiert werde. Er befürchte, dass das Ergebnis das Land spalten werde - genau wie der Abriss des Palastes der Republik.



"Meine Skepsis ist, dass das Projekt ein Zeugnis der 1990er- und 00er-Jahre ist. Also quasi ein Großväter- oder Großmütter-Projekt, also einer Generation, die eigentlich jetzt abtritt. Das aber für viele Jahrzehnte die Mitte der Stadt beherrschen wird." Außerdem bemängelt Thomas Flierl, dass für das Projekt keine neue zukunftsgerichtete Architektur erfunden wurde, "sondern dass die Botschaft doch rückwärtsgewandt bleibt."



Zudem sorge der Bau dafür, dass die "Architektur- und Kolonialismusdebatte zusammenkommt." Der Umgang mit dem kolonialen Beutegut spiegele auch den Umgang mit dem DDR-Palast. Er habe Anteilnahme an den Kollegen, wie diese mit den Widersprüchen umgehen.