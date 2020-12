"Nicht damit gerechnet, dass die zweite Welle so heftig wird"

Die zweite Corona-Welle drängt die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen und finanziell könne das Freihalten von Intensivbetten einige Häuser sogar gefährden, sagt Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft.



Man habe sich zwar seit dem Sommer auf eine potentielle zweite Welle vorbereitet, so Baum - "aber dass die zweite Welle so heftig wird (...), damit hatten wir nicht gerechnet." Gleichwohl sei man nun nicht mehr so überrascht von der Lage gewesen wie beim Ausbruch der Pandemie.





Regional wird es für Krankenhäuser in der Corona-Versorgung knapp





Die Intensivfälle in den Krankenhäusern stiegen parallel zu den Infektionsfällen - knapp zehn Prozent der Infizierten müssten behandelt werden. Deutschlandweit seien derzeit noch genügend Kapazitäten vorhanden, doch regional werde es eng, sagte Baum. Die Häuser müssten sich untereinander entlasten und auch nicht-notwendige Behandlungen verschieben.





Impfung als Entlastung für Personal





Die Krankenhäuser in Deutschland "duckten sich nicht weg" und seien sich "ihrer Versorgungsverantwortung bewusst", so Baum. Doch die Kliniken brauchten auch wirtschaftliche Absicherung, dass das Freihalten von Intensivbetten sie nicht finanziell ruiniere. Die geplante Impfkampagne sieht Baum als Entlastung für die Häuser, die ihr eigenes Personal auch gleich selbst impfen könnten.