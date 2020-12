- Edelmann: Es gibt keine Garantie für coronasichere Reisen

Die Reisebranche schöpft vage Hoffnung für einen Neustart im Jahr 2021. Doch viele Unternehmen seien existenzbedroht, etliche Reiseziele sind nicht erreichbar, sagt Rüdiger Edelmann, Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten.



Die Reisebranche verzeichnet 2020 einen Umsatzeinbruch von gut 80 Prozent, so Edelmann. Auch beim Tourismus innerhalb Deutschlands gab es Einbußen - es fehlten zusätzliche Touristinnen und Touristen aus dem Ausland. Die Reiseveranstalter und Reisebüros selbst gaben zuletzt in einer Umfrage an, dass ihre Situation stark belastet und existenzbedrohend sei. Bei vielen seien Überbrückungshilfen immer noch nicht angekommen, so der Vorsitzende.





Keine Garantie für coronasichere Reisen



Obwohl nun beispielsweise TUI oder Lufthansa hohe Buchungszahlen für 2021 meldeten, könne niemand ein coronasicheres Reisen garantieren, so der Journalist. Zudem ist das Streckennetz für Flüge derzeit stark eingeschränkt.

Ferienwohnungen und Autoreisen bleiben aktuell



Die Branche setze auf eine Impfstrategie, so Edelmann, und auf Beibehaltung der aktuellen Schutzmaßnahmen. Denkbar sind für die Branche für den Sommer 2021 Reiseziele wie Spanien und Griechenland, aber auch Deutschland. Dennoch: Urlauberinnen und Urlauber werden vor allem mit dem eigenen Auto reisen und Ferienhäuser Hotels vorziehen, sagt der Experte.