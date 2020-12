- Ludwig: Die Menschen müssen der Impfung vertrauen können

Noch vor Weihnachten soll die Covid-19-Impfung verfügbar sein - so Gesundheitsminister Spahn. Der Druck auf die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ist deutlich spürbar - doch diese pocht auf gründliche Prüfprozesse, so Wolf-Dieter Ludwig, Pharmakologe und Mitglied im Kontrollgremium der EMA.

"Ich habe durchaus Druck der Politik auf die EMA wahrgenommen", sagte Ludwig. Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) lasse sich aber, so der Pharmakologe weiter, nicht die Zeit vorschreiben, in der sie Dinge beurteilen soll. Jetzt habe die Behörde aber die notwendigen Informationen für eine beschleunigte Zulassung und könne damit am 21. Dezember ihr Gutachten für die Zulassung des Impfstoffs vorlegen.





Vertrauen in Impfung ist wichtig





Die Zulassung sei ihm angesichts der Bedrohung durch die Pandemie nicht zu schnell, sagte Ludwig. Ein früherer Impfstart werde das Ruder in der Corona-Krise aber wohl nicht rumreißen. Wichtiger sei es, sagte der Pharmakologe, dass die Menschen Vertrauen in die Impfung hätten und dass vor allem jene schnell informiert würden, die sie als erste erhalten sollen.





Impfung muss strategisch begleitet werden





Eine Notfallzulassung des Impfstoffs wie beispielsweise in Großbritannien sei nicht zu vergleichen mit der beschleunigten Zulassung, sagte Ludwig. Es gebe noch sehr viele offene Fragen zum Impfstoff - gerade deswegen müsse man Unterlagen gründlich prüfen um auf eventuelle Risiken hinweisen zu können.