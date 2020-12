- Netzpolitik: "Die EU will eine Art Grundordnung in die digitale Welt einführen"

Das Digitale-Dienste-Gesetz und das Digitale-Märkte-Gesetz versuchen, alle Aspekte von großen Plattformen zu regeln, die in ihrem Bereich ein Stück der digitalen Welt gerade komplett kontrollieren, erklärt Alexander Fanta, Brüssel-Korrespondent von netzpoltik.org. "Die EU versucht mit diesem Gesetz, so eine Art Grundordnung einzuführen in die digitale Welt und gewisse Missstände einzustellen."



Durch eigene App-Stores nutzen laut Fanta Google und Apple ihre Machtstellung, um von App-Anbietern etwa große finanzielle Gewinnanteile zu fordern, "gleichzeitig übernehmen sie keine Verantwortung über illegale Inhalte, die angeboten werden, und für Schwächen der Produkte." Die EU wolle nun regeln, wie mit Kunden und Nutzern umgegangen wird und Kriterien einführen.



Für die Nutzer werden diese Mechanismen langfristig eine Veränderung bringen. Bisher mussten die Nutzer Vorgaben der Plattformen annehmen. Das neue Gesetz soll ein Einspruchsrecht einführen. Zudem sind hohe Strafen für die Unternehmen vorgesehen, wenn gegen EU-Recht verstoßen werde.