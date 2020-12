- Frankfurt (Oder): Grenze bleibt für Verwandtenbesuche und Pendler offen

Ab Mittwoch werden die Maßnahmen zum Infektionsschutz verschärft. Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) erklärt, was die Beschlüsse für den Grenzverkehr nach Polen bedeuten. Außerdem appelliert er an die Bewohner, aufs Böllern zu verzichten.



In Frankfurt (Oder) können bestimmte Personen trotz des bevorstehenden Corona-Lockdowns weiterhin die Grenze nach Słubice überqueren.



Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) sagte, möglich sei das für Berufspendler, Schüler, Studierende und für Menschen, die Familienmitglieder im jeweils anderen Teil der Doppelstadt besuchen möchten. "Es ist eine bessere Situation als im Frühjahr", so Wilke. "Wir haben ja sehr darum gekämpft, dass man nicht einfach jetzt die Grenze wieder schließt."



Verboten sei ab Mittwoch allerdings der so genannte "kleine Grenzverkehr", etwa zum Einkaufen, Tanken oder für Dienstleistungen. "Das wird ab Mittwoch nicht mehr möglich sein - und das ist auch in Ordnung", sagte Wilke.



Er rief die Frankfurter außerdem dazu auf, an Silvester auf Böller und Feuerwerk zu verzichten. "Es gibt auch hier die Einschränkungen, die vom Landesgesetzgeber verordnet sind", so der Oberbürgermeister. "Und wir werden natürlich auch kontrollieren an Silvester, genauso wie an den nächsten Tagen auch." Er hoffe aber darauf, dass die allermeisten Menschen vernüftig sind. "Wer jetzt wegen einer Böllerei ins Krankenhaus kommt, der macht es dem Gesundheitspersonal schwerer, aber sich selbst übrigens auch", sagte Wilke.