- Sozialarbeiter: Pflege-Mängel schon vor Corona bekannt

Die Corona-Krise in Deutschland ist auch eine Krise in Pflegeeinrichtungen. Noch immer fehlen in vielen davon Schnelltests und ausreichend Personal. Claus Fussek, Sozialarbeiter und Pflegekritiker, sagt: Diese Zustände gab es bereits vor der Pandemie.



Die Personalsituation in Pflegeeinrichtungen war bereits vor der Corona-Pandemie angespannt, so Fussek. Gerade im Bereich Palliativbetreuung und Hospiz fehlte es an Personal.

Zwischen Schutzraum und Entmündigung



Pflegeheime seien Schutzräume so Fussek - er kritisierte, dass Bewohnerinnen und Bewohner wenig oder gar nicht gefragt würden, ob sie so beschützt werden wollen. Die Menschen seien einsam und isoliert, der Eindruck der Freiheitsberaubung dränge sich ihm in manchen Fällen auf, so der Sozialarbeiter. Angehörige seien zu eingeschüchtert um sich zu beschweren. Fussek sagte, dies sei nicht in allen Heimen so. Dennoch: Bereits vor der Corona-Krise waren die Zustände in vielen Pflegeheimen nicht akzeptabel.





Lösungen für Pflegeheime gesucht



Man habe viele Jahre verschlafen, die Personalfrage in den Heimen zu lösen, so der Pflegekritiker. Schuldzuweisungen würden aber nicht helfen - man brauche jetzt kreative Lösungen.