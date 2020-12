imago images/ Julien Marsault Bild: imago images/ Julien Marsault

Mo 14.12.2020 | 15:25 | Interviews

- Die "letzte Meile" beim Brexit-Handelspakt

Der Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien ist immer noch nicht in trockenen Tüchern. Doch aufgeben will keine der Parteien - obwohl am 31. Dezember die Brexit-Übergangsfrist endet. ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen erklärt, woran es aus britischer Sicht noch hakt.